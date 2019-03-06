法務部出版「人權攻略」套書 透過小故事了解兩公約

2019-03-06 22:15

〔記者吳政峰／台北報導〕我國雖非聯合國會員，仍把「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」內國法化，惟目前國際流通的中譯本均為簡體，且諸多用語與台灣不同，法務部為了讓民眾更了解兩公約內涵，日前特別修訂出專屬台灣人的正體中文版，打破簡體長期壟斷中譯本的局面，也出版「人權攻略」套書共5本，每本書內各有10-11個案例，當成公務員教育訓練指導手冊。

聯合國人權事務委員會及經社文權利委員會對兩公約做出的解釋，通稱為「一般性意見」，清楚闡釋公約保障的權利內涵，有助民眾理解公約所確認的權利，為聯合國的正式文件，但長期以來只有簡體中文版，遣詞用字與我國有所差異，常讓人感到文意不明，無法了解真正意義。

公務員若無法了解兩公約真義，就難以依其精神落實行政，兩年前國際專家就曾對我國的國家人權報告提出針貶，直指台灣的人權教育「重量不重質」，法務部為了解決這個問題，讓公部門更加了解兩公約的一般性意見，決定組成小組修訂正體中文版。

法務部指出，本次修訂二版除了收錄到最新的公政公約35號及經社文公約24號意見，並全面校正簡、正體中文法制用語，檢視是否符合我國體例；另簡體版部分錯誤處，正體版也一併更正，期能協助全世界的中文讀者獲取最正確的資訊。

法務部本次同時匯集檢察、行政執行、廉政、矯正、調查等五大系統資源，出版「人權攻略」套書共5本，每本書內各有10-11個案例，當成公務員教育訓練指導手冊，強化人權觀念。

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