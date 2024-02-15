大樂透頭獎 高雄獨得1.64億 2千萬刮刮樂 5頭獎未刮出

大樂透頭獎開出！1.64億元落腳高雄路竹。（資料照）

2024/02/15 05:30

〔記者張慧雯／台北報導〕昨天是春節連續假期的最後一天，大樂透億元富翁獎落高雄路竹！高達一．六四億元的十四日大樂透頭獎，是由高雄市路竹區的「竹旺彩券行」開出，一人獨得。台彩指出，今（十五日）的大樂透，頭獎保證一億元、威力彩頭獎更上看四億一千萬元，民眾可試試手氣。

今威力彩頭獎上看4億1千萬

二月十四日大樂透中獎號碼為七、十二、十九、廿六、三二、三九，特別號為四四。台彩指出，本期春節大紅包開出二十四組，總中獎注數三十三注，十七組為單注中獎，其中新竹市香山區的「財神發彩券行」開出兩注，都是獨得百萬獎金，是大年初五財運很旺的投注站；至昨大樂透加碼活動已進行第九天，總共三百六十組一百萬元春節大紅包已送出一百九十九組。

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此外，截至二月十三日止，「二千萬超級紅包」與「一二○○萬大吉利」均有逾半數獎項尚未開出。「二千萬超級紅包」共有八個頭獎二千萬元、十個二百萬元加賓士休旅車、一千個一百萬元；截至十三日止，已刮出三個二千萬元、五個二百萬元加賓士休旅車、一七○個一百萬元。

「一二○○萬大吉利」共有五個頭獎一二○○萬元、一五○個一百萬元；統計至十三日止，已刮出兩個一二○○萬元、九個一百萬元。

台彩指出，昨日北、高兩地都有刮出大獎，其中「二百萬元加賓士車」是在供奉觀世音菩薩的高雄「瑞窗彩券行」現身；台北情侶檔也在一家供奉彌勒佛的「天美工作室」彩券行刮中一百萬元。

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