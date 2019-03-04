星國廚桶女棄嬰 法務部：可就個案進行司法互助

2019-03-04 19:38

〔記者楊國文／台北報導〕新加坡籍郭女和王男被指來台後產女，把女嬰丟入廚餘桶逃回星國，檢警在兩人投宿旅館內發現血跡，今DNA鑑定報告出爐，女嬰和房內血 DNA相符，幾乎確定郭女兩人丟棄女嬰後返回星國，法務部官員指出，我和新加坡雖未簽訂司法互助協定，但依據兩國的刑事司法互助法規定，可向對方請求提供個案調查證據，就個案進行司法互助，且「目前合作相當順暢」。

檢警偵辦此棄嬰案，在24歲郭女、23歲王男宿的旅館房內發現關血跡，今DNA鑑定報吽 出爐，已證實女嬰和房內DNA相符，檢警明將解剖確認女嬰死因。

法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明指出，台灣與新加坡雖然沒有簽訂司法互助協定，移交人犯則較困難，但兩國政府在刑事個案的互動相當積極，因此若新加坡向我國請求棄嬰案證據資料，我國也會盡力提供，但目前星國尚未向法務部提出請求。

國兩司進一步表示，依據我國的「國際刑事司法互助法」、新加坡的「刑事司法互助法」規定，基於司法互助的需要，兩國可針對個案向對方請求提供相關調查證據，而且已有許多合作案例，實質的司法互助順暢。

至於目前我國是否已向新加坡提出相關司法互助？國兩司官員指出，針對個案，不方便表示意見，若是承辦檢察認為有需要新加坡提供司法互助，就會透過法務部向星國提出請求協助。

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