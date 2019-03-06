台東東成技訓所「真情告白」 收容人錄影片傾訴思親情

2019-03-06 23:33

［記者陳賢義／台東報導］矯正署台東東成技訓所自創「真情告白」方案，錄製收容人與家屬的真心告白影響，期盼雙方坦露心裡的話，進而強化彼此的連結，增進家庭關係，讓收容人能安心服刑；陳姓收容人說，爸爸的過世讓他非常自責，期盼回歸社會後，能好好陪伴媽媽、孝順媽媽，聲淚倆下泣呼媽媥我愛妳！

「如今現在已步入40歲了，可能人生不能重來，未來的路還很長，只能回歸社與妳相聚，好好的孝順。」因竊盜毒品罪被判刑8年的陳姓學員，面對攝影鏡頭雖顯靦腆，但內心的不捨與歉疚藏不住。他說，自幼媽媽對他諄諄教誨，但他總是當作耳邊風，出入監所多次，心中那份苦楚只有他心裡知道，可惜人生不能重來，在監時爸爸的過世對家裡的打擊很大，身為獨子的他卻無能為力，讓他痛不欲絕，今年就可假釋了，真的很想回家，照顧已72歲的老母。

另名楊姓學員則說，以前的不懂事傷害了父母親，也把自己逼入了深淵，在監期間讓他深惡痛覺，輕狂時代的不更事，讓家人都陷入苦痛，希望錄製這段影片能讓父母看到他的改變。

東成技訓所長林振榮表示，由於傳統文化的束縛，使得家人對彼此間的親密言語難以啟齒，而家庭關係的健全與否，是決定收容人能否安心服刑與走向正途的重要指標，希望透過科技的幫助，讓收官人與家屬重新開啟對話的窗口，讓家人的支持跨過高牆。

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