33歲恐怖情人！ 已有2女死裡逃生

2019-03-06 12:20

［記者楊政郡／台中報導］有殺人未遂、放火前科的郭男，2016年9月出獄後結識李女而同居，但李女發現他情緒反覆且有暴力傾向，趕緊要分手卻來不及了，郭男去年11月惡意以自小客車衝撞正騎機車的李女，導致車毀人傷，2天後又放火燒李女住處，內有李女、女兒及其父母4人，所幸及時逃到4樓，消防人員即時救援，郭男被依傷害及殺人未遂、放火等罪起訴。

起訴書指出，郭男（33歲）在2008年因前女友「阿芬」要分手，他威脅恫嚇稱：「得不到你，就要殺死你，不會放過你」等語。在語音信箱內留言：「買給你的手機充電器若不歸還，要讓你死得很難看」等語。「阿芬」躲到東勢區延平里活動中心旁某親戚家中，他竟去該活動中心放火燒了多部機車、腳踏車。「阿芬」始終不願意再與郭復合，郭持美工刀，在「阿芬」外出搭公車，跟到豐原客運總站下車，在某公寓樓梯間，以手壓制「阿芬」肩膀，美工刀刺向後頸，刺破外套，「阿芬」頸部有開放性傷口10公分長。上述犯行郭某合併被判9年6月。

而郭某服刑在2016年9月出獄，結識李女隨之同居，但同居後才發現郭男情緒反覆且有暴力傾向，趕緊要分手，已經被纏上了！2018年11月25日郭男開自小客車，在北區德化街衝撞正騎機車的李女，導致車毀人傷。

2天後竟到李女住處放火，內有李女及其女兒、父母都在屋內，凌晨3時許都在睡夢中，在1樓處放火，所幸李女發現後報警並全家逃至4樓，消防人員及時撲滅火勢，未造成人員傷亡。

檢察官認為被告罪證歷歷，卻毫無悔意、矢口否認犯行，請從重量刑，並建請法官繼續給予羈押，以保護被害人即防範再犯。

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