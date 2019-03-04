警要求騎士「靠北邊走」 他重複這句話秒被壓制

2019-03-04 23:30

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子未戴安全帽被警方開單後，因與警車同路，讓警員覺得被跟蹤，他控訴，在等紅燈時，警員下車挑釁要他「靠北」邊走，他質疑警員的「靠北邊走」是不是在罵他？揚言要打電話投訴警政署，但也因為重覆「靠北邊走」這句話，讓警員認為鄭男辱罵警員，遭警勒脖子壓制在地，並依社會秩序維護法妨害公務處以行政裁罰。鄭男認為警方挑釁他，之後又將他壓制有執法過當的嫌疑，將向地檢署提告。

從事貨運駕駛的鄭男身高180公分、體重約80公斤，身材相當壯碩，3日晚間他騎車載女友，因沒帶安全帽被攔查，他向警方求情，不過警員還是開了一張罰單給他。起初鄭男先騎車離開，但他發現警車跟在他的後方，讓他覺得自己被警察尾隨，會不會又開另一張紅單給他，所以就趁機轉彎停等。

豈料，警車跟著鄭男轉彎，又出現在鄭男的後視鏡，不過警車沒有跟著鄭男停下來，繼續往前開，鄭男等警車駛離後，才開始騎車，沒想到下個路口又因為停等紅燈，鄭男再次碰到警車，鄭男投訴，當警員看到他時，下車反問他是不是跟蹤警車，讓他再也忍不住脾氣說，馬路大家都可以走，結果警員卻嗆他要「靠北邊走」。

鄭男聽到後，質疑警員是否罵他「靠北」？他要向警政署投訴，不過也因為鄭男重覆了警員說的「靠北邊走」，讓警員認為鄭男辱罵警方，因此依妨害公務壓制在地，還拿出辣椒水打算噴他，他怒喊「剛好就好」，並要求要叫救護車到醫院驗傷，但警方不同意，先將他以社維法的妨害公務將他帶回警所訊問。

後來，鄭男離開警所並到醫院驗傷，他認為警方執法過當，拿了驗傷單打算到地檢署提告，還要申請證據保全。警方解釋，是因為鄭男太過高大，所以才會將他壓制在地，密錄器並沒有錄到雙方爭吵的開端，目前已經由督察單位調查，以了解是否有執法過當的情形。

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