未禮讓救護車 機車騎士撞破蛋蛋

2019-03-04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市消防局清水分隊陳姓隊員2日晚上駕駛救護車出勤，途經清水區中山路左轉中央北路口，18歲柯男騎機車快速直行，未禮讓救護車，當場擦撞，機車因油箱破裂瞬間起火，柯男則噴飛，因腦出血、肝臟破裂、2顆睪丸皆破裂、右大腿骨折，經送醫手術急救後，目前生命跡象穩定，在加護病房觀察。

消防局清水分隊陳姓隊員2日晚上6點半左右駕駛救護車出勤，鳴笛行經清水區中山路左轉中央北路時，騎機車直行中山路的柯男未禮讓，一聲巨響，機車撞上救護車右後方，柯男當場噴飛，機車瞬間起火，柯男隨即被送醫急救。

清水交通分隊長曾明欽表示，陳員駕駛救護車時有開啟警報器及警示燈，要左轉中央北路時，對向柯男騎機車高速沿中山路直行，兩車在路口側撞，機車因油箱破裂起火燃燒，附近居民趕緊持滅火器撲滅火勢。

警方檢測發現2名駕駛皆未酒駕，肇事原因初判為救護車未依號誌行駛，機車未禮讓救護車。柯男昨清醒後向警方供稱，以為能閃過救護車，沒想到撞上。

警方表示，自消防署規定「救護車路口零時速」，許多汽、機車駕駛誤以為救護車需讓道，加速超前，尤以鄉下地區道路最為嚴重，禮讓救護車觀念待加強。

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