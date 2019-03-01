找死！機車騎士逆向超車 下秒突遇貨櫃車GG了

2019-03-01 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕1段車禍影片近期內在網路上爆紅，1名機車騎士違規跨越雙黃線騎乘在對向車道，突遇1台貨櫃車而摔車倒地，差點就被輾爆，網友們對於驚悚的畫面直呼「根本蓄意想害人」。

臉書社團「聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊、運輸業、照片影片資訊分享團」版主，2月28日貼出1段影片，內容顯示1條畫有雙黃線、雙向通行的狹小道路中，前方有部大貨車，機車騎士們從道路右側依序緩緩通行，但突然從鏡頭左側出現1輛「偷吃步」的機車騎士，逆向騎在對向車道想要超車。

但該名騎士隨後看見1部貨櫃車迎面駛來，又礙於自己車速過快，緊急煞車之下當場摔車，貨櫃車司機對此也感到相當傻眼；該社團版主表示，該名機車騎士運氣很好，「不然就是1個孝子，加上2個破碎的家庭」。

網友們認為該名機車騎士差點「晚7天到家」，相繼留言表示「想死自己去死就好！今天如果輾到他司機又要倒霉了！」、「這種白目小，怎沒收走，麥害別人」、「根本找死的行為」、「有些騎機車的，就是愛往死人縫鑽」、「白目到閻王都不肯收他」、「騎車時是屁孩，死了就都是孝子」。

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