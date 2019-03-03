天道盟新盟主「鐵豹」大佬取的諢號 一路自太陽會崛起

2019-03-03 06:12

〔社會新聞中心／台北報導〕天道盟新任盟主曾盈富，年輕時原是混跡台北市三元街及和平西路附近俗稱「嵌頂」的角頭，當時他以「阿富」的綽號，跟隨專門搞賭維生的「臭甫」，但是後來他因沾染上毒品，及涉及諸多刑事案件，經常出入監獄。

民國80年間，曾盈富在台北監獄執行時，適逢政府全面檢肅黑幫，躲藏在中國的太陽會大佬「阿潭」，被以兩岸條例引渡回台，是兩人正式相遇的契機。

據資深刑警表示，當時，「阿潭」在台北監獄廣納本省掛兄弟意圖成立「新太陽會」，並暗中組織新特攻隊，「阿潭」認為以曾盈富的兇悍可作他左臂右膀，所以封曾「鐵豹」的諢號。

同一時間內，本省掛兄弟也企圖組成聯合組織，以對抗所謂的外省掛，開始廣收成員，以便先維持在監獄內的合縱勢力，曾盈富自然也成為天道盟發起人之一的「阿潭」心腹。

此後，天道盟逐步整合成立，核心成員也陸續假釋出獄。但，「阿潭」卻認為自己昔日在「太陽會」建立的勢力已被取代，而且他又無法再前去中國發展下，幾經曲折，最後轉往柬甫寨擴展勢力。

根據當時警方蒐證，「阿潭」當時將曾盈富和新特攻隊成員帶到柬甫寨接受軍事訓練，意圖為何不得而知。但，隨後北部地區確曾數度風聲鶴唳，也發生報復狙殺命案事件，奪權的舊太陽會分子紛紛走避，引發社會相當大震撼。

當時警方全面介入檢肅彈壓，並逮捕涉案人士，戰火終於歇停。「阿潭」因無明確事證，但也逐漸淡出江湖，退居幕後，十數年未再引起外界注意。

至於「鐵豹」則順勢接手「太陽會」會長，開始在大台北地區大肆活動，最後成為警方注意焦點，近年並多次蒐證，今年並由刑事局檢肅到案，沒料到才獲交保卻又接掌天道盟盟主大位。

相關新聞

獨家》天道盟盟主易位 「鐵豹」才被警檢肅就獲上位

一場看守所暴動 催生本省掛天道盟

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/