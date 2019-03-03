獨家》天道盟盟主易位 「鐵豹」才被警檢肅就獲上位

2019-03-03 06:00

〔社會新聞中心／台北報導〕國內三大黑幫之首的「天道盟」犯罪組織，在第三任盟主「蕭濟公」月前過逝，第四任盟主「庫洛」長期勢微下，曾為「天道盟」兼「太陽會」創會大佬的「阿潭」，在他幕後大力推舉支持下，由他扶持的現任「太陽會」會長「鐵豹」曾盈富，將正式接任第五任天道盟盟主，將俟「蕭濟公」出殯後，對外舉辦「盛大接任儀式」。警方已獲悉內情，將動員蒐證。

據了解，49歲的曾盈富，曾是「天道盟太陽會第一代虎」成員，後逐步晉階為「太陽會台北分會會長」；由於他敢拚、夠狠、搶地盤，強勢插股圍事的行事風格，雖讓基隆掛老一輩的「太陽會」大哥們頗多貲議，但在形勢比人強的狀況下，仍是被大佬拔擢，一躍成為「太陽會」的會長。

有錢有勢又有人的「鐵豹」，也開始注意自己的「格調」，模仿日本山口組等大型幫會組織，要求所屬成員外出辦事都要著西裝，以展示「氛圍」。至於外圍倚附成員才可著便服。

去年間，太陽會昔日大佬李文展逝世，在天道盟各分會、竹聯幫、四海幫等國內各大幫派，以及日本山口組前，曾盈富特別帶領近千黑衣小弟上香致意，大大的顯現他了「大咖」實力，的確引起各方人馬注意與側目，等同於「知道了」有「鐵豹」這號人物。

事實上，天道盟雖然在2010年起是由「庫洛」施萬浤接任盟主，但他在娶了一名嫩妻後，似乎無心江湖事業，也未拓展幫務和照養諸多小弟，以致實際掌權者仍在第三任盟主「蕭濟公」身上，甚至是在「阿潭」手中，許多道上人物似乎有點忘了「庫洛」的存在。

2019年1月，「鐵豹」和43歲的「太保」，因涉嫌向上櫃電子公司恐嚇取財、強逼簽本票、持刀修理酒店少爺、醫美診所糾紛等案件，被刑事局檢肅法辦，但對江湖道上份子而言，這等於變相加重了對方的「黑道分量」。

怎料，「蕭濟公」過年期間因癌症病逝，「阿潭」鑑於「鐵豹」兵強馬壯又敢衝，且是心腹，便順勢在幕後大力舉薦，成為對方曾得以晉位盟主的重要因素。

終於，在2月16日晚間，70餘名天道盟重要成員，為避免被警方盯上，透過某知名財團在台北市南京東路上的某知名餐廳訂位，實際上以春酒名義舉辦推薦大會，會中決議由「鐵豹」曾盈富接任天道盟盟主一職，並在18日議定待「蕭濟公」出殯後，再行對外盛大舉辦宣告儀式。

據警方側面了解，「懷抱大志」、「意氣風發」的曾盈富，由於年紀在道上還算年輕，再加上未來還奢言意圖緊箍天道盟旗下各會、分會，權力向天道盟中央集中，未來可能會引發一場茶壺裡的風暴和反彈，警方也將嚴密監控。

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