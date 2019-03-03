一場看守所暴動 催生本省掛天道盟

2019-03-03 06:06

〔社會新聞中心／台北報導〕掛著「本省掛」名義的黑道組織「天道盟」，是靠著國內各角頭的縱橫結合，才進而與所謂「外省掛」的四海幫、竹聯幫分庭抗禮，成為國內三大黑道幫會之首。

1984年，政府一清掃黑時，管訓中的本省掛眾多角頭大哥，不滿走向公司型態和組織化的外省掛的黑道勢力日漸龐大，恣意攫取眾多公眾資源和特種行業當利益，便利用獄所放風時機商談結盟。但因角頭間「寧為雞首」，當時僅止於「閒聊天」。

1987年間，張姓角頭和外省掛兄弟在台北土城的台北看守所（俗稱土城看守所）內發生衝突，爆發監獄暴動，意外促成本土兄弟的共識，決定揚棄以往各擁山頭的習慣，由台北文山的「羅福助」、基隆田寮港幫（後改為太陽會）「阿潭」、中和「博熙」、彰化「阿不倒」、新竹三光正義「敏德」、高雄左營「鴨霸」及三重「蕭濟公」等7人宣誓結盟，正式成立天道盟黑幫組織。

初始，各地方角頭抗拒或觀望，但因7人背景和實力雄厚，諸多中、小角頭最後在被輾壓下，紛紛俯首稱臣。同時，為免各角頭「稱大」，還得自行「降階」，將原本自稱的「盟、堂」等稱謂，降為「會」、「分會」，只能由「天道『盟』」為首帶領各「會」。

當時，第一任「天道盟」盟主，自然是由主要發起人「大貓」羅福助擔任；期間，他處心積慮的進行「由黑漂白」工作，果然在他操作下順利擔任立法委員，並改自稱為「精神領袖」，直到1996年交由「圓仔花」鄭仁治繼任。

隨後，天道盟一度瀕臨內鬥分裂，最具武力背景的「瘋濟公」，在「圓仔花」推舉下終於在2008年接手，後因「濟公會」涉及諸多刑案事故，成為警察清剿對象自顧不暇，蕭澤宏在民國2011年交棒，轉交由「庫洛」施萬浤承接。

但是，「庫洛」似乎並無心繼續發展幫務，也再次讓天道盟陷入爭權奪利的內鬥紛爭，因此，江湖上仍是認定若想和天道盟「溝通」，仍是得與「蕭濟公」對話，「蕭濟公」反成為幕後盟主。

不過，隨著「蕭濟公」的過世，內質已脆化分裂的天道盟，在「阿潭」的推動策劃下，將近年活躍的「鐵豹」推上舞台。

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