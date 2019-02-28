警方認賠 熱心騎士幫警追肇事車 意外撞警車

2019-02-28 11:54

［記者陳恩惠／台北報導］法務部研擬的酒駕加重懲罰草案昨出爐，台北市警方昨天晚間依例進行擴大酒測勤務，保安大隊第三中隊在北市萬華區華江橋頭進行酒測攔檢勤務時，一輛深色廂型車竟趁員警示意停車受檢時，突然跨越雙黃線迴轉逃逸，員警駕車尾隨，由於逃逸車輛沿路擦撞多部汽、機車，有名徐姓騎士見義勇為，尾隨直追，卻未保持安全距離撞上前方警車受傷，警方將根據車號通知車主到案說明。

保大說，三中隊昨晚9時起，在環河南路與和平西路口（華江橋上橋處）對往來的車輛駕駛執行酒測路檢，示意一輛往新北方向的廂型車停車受檢，但廂型車駕駛立刻迴轉由和平西路匝道下橋逃逸，還沿路擦撞、波及多輛汽機車。

警方說，其中徐姓機車騎士見義勇為，跟隨警方追緝逃逸車輛，不料，全程開啟警示燈及鳴警笛的巡邏車，行經北市環河南路與桂林路口減速時，徐姓騎士疑未保持安全車距，當場由後方追撞巡邏車，造成巡邏車後門擋風玻璃破裂，徐某不僅遭玻璃割傷，連機車車頭也受損。

警方立刻停止追車，通報消防隊到場救護，由於徐姓騎士不願就醫，這起交通事故部分由萬華交通分隊處理，至於拒檢逃逸的車輛，將調閱監視器確認後，通知車主（或行為人）到案並依規定辦理。

警方為感謝徐姓男子協助追緝逃逸車輛，主動負擔就醫費用，雙方當場放棄刑、民事追訴權，達成和解。

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