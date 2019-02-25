謠言終結站》咬硬幣可躲酒測？酒駕男實證無效被送辦

2019-02-25 18:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕別再聽信沒有根據的謠言了！基隆一名陳姓男子22日深夜酒駕騎車，看見警方正在臨檢，立刻與友人變換位置，被員警發現將車攔下盤查。陳男自知難逃法網，向警方承認有酒後騎車情形，央求警員放他一馬。眼見求情無效，在施行酒測時竟聽信謠言，咬硬幣進行酒測，結果酒測值高達0.7毫克，被依公共危險罪移送辦。

基隆市警四分局中山派出所所長譚龍翔、警員林鈺凱、顏弘欣、警備隊警員曾國峰案發時，在中山區文化路協和發電廠前執行擴大臨檢勤務，發現1男子騎乘重機車載1名女性乘客進入加油站後，竟互換位置，改由女子騎機車；警方直覺有異，將該重機車攔下盤查。

盤查時，員警發現後座的22歲陳姓男子身上散發出濃濃的酒味，懷疑他有酒駕情形，準備前往加油站調閱監視器畫面時，陳男見事跡可能會敗露，只好承認酒駕，並不斷請求警方放過他一馬。

員警不為所動，陳男竟突發奇想，嘗試朋友告訴他降低酒測值的方法，用嘴巴咬著硬幣朝酒精反應棒吐氣，結果仍然呈現出酒精反應，且高達0.7毫克，陳男當場氣得大罵，直稱被朋友騙了。警訊後，依違反公共危險罪嫌，將陳男移送偵辦。

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