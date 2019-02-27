只發動機車沒騎 男拒酒測被罰打贏行政訴訟

2019-02-27 17:51

〔記者王定傳／新北報導〕新北市警方去年在新莊長青街看到一名蔡姓騎士，上前盤查發現他有酒氣，要求酒測被拒，予以舉發，蔡男被罰9萬元因而提出行政訴訟，他認為當時僅發動機車沒移動，聲稱是朋友要載他回家，他的朋友也出庭証實此事，新北地院法官審理後認為，無法證明蔡男有駕駛行為，判蔡勝訴，原處分撤銷。

本案發生於去年6月8日晚間11時許，蔡男在新莊長青街活動中心的道路旁發動機車引擎，警方見狀認為他打算起步行駛，因見到警察心虛有閃躲動作，上前盤查，發現渾身酒氣，要求酒測。

蔡男拒絕，警方遂將他舉發，新北市政府交通事件裁決處處以9萬罰鍰，蔡男不服提出行政訴訟，他聲稱：「我當時只是發動機車，但沒移動，是朋友要載我。」

法院審理時傳喚舉發的警員，他說：「因為公園人跡少，又比較晚，基於治安考量，所以想去盤查」，加上蔡男朋友出庭證稱：「當天我要載蔡男回家，剛好我另外的朋友打電話來，我就叫蔡男先去發動車子，講電話到一半，警察就來了。」

法官認為，警方並未看見蔡男移動機車，上前盤查原因是「地點人跡少，又比較晚，治安考量」，與警察職權行使法中可攔停「已發生危害」或「判斷易生危害」的交通工具要件不符，加上蔡男朋友證稱他要載蔡男，最後以無法證明蔡男有駕駛行為，判蔡勝訴。

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