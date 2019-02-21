喝蘋果西打能讓酒測過關？ 醫師笑：中國研究

2019-02-21 22:00

〔記者王捷／台南報導〕最近屢傳酒駕致死事件，如何解酒的傳言也在網路流傳，有民眾親眼目睹，肇事駕駛撞到人後，下車狂灌蘋果西打後，酒測竟安全過關，警方證實有這件車禍，但喝汽水解酒讓警方打問號，安南醫院蔡忠紘主治醫師說，雖然有一份中國論文主張，飲料中的二氧化碳及酵素，可促進酒精的代謝，但這份研究報告沒有臨床實驗，而且又是中國產出，可信度不高，不要冒險嘗試以免觸法。

警方指出，60歲的轎車女駕駛闖紅燈，與20歲機車女騎士擦撞，女騎士家屬就在附近，急忙跑出家門看，而家屬聽到目擊民眾轉述，有聞到轎車駕駛身上有酒味，但駕駛一下車馬上狂灌蘋果西打，直到警方抵達後，酒測沒有超標。

不過，沒有證據證明女駕駛曾喝蘋果西打，警方也認為，酒測值不會因為喝了蘋果西打就下降。家屬要求警方抽血，但當時女駕駛不同意，雙方發生衝突，家屬將過程PO上爆料社團，後來遭到網友譏諷，家屬才撤掉PO文。

到底蘋果西打能不能解酒？蔡忠紘醫師說，確實有一份中國廣州中山大學的2011年的研究，測試了57種碳酸飲料，「推論」飲料中的二氧化碳及酵素可以代謝酒精，不過，這個結果沒有人體實驗，缺乏臨床結果，人體代謝干擾因素很多，加上這是中國的研究，可信度很低。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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