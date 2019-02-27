和平紀念日連4天假期 北市警各重要地點交管

2019-02-27 19:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為因應2月28日至3月3日連續假期，北市將陸續湧現的返鄉、購物及出遊人、車潮，將自今日下午4時30分起，針對98處重要路口，進行交通疏導和管制。

。

北市警表示，高速公路局將於28日上午7時至12時，針對國道1號南下路段實施高乘載管制，北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處，進行交通管制。

另，2月28日至3月3日假期期間，北市各觀光遊憩景點，如陽明山、兒童新樂園、士林官邸、木柵動物園及貓空纜車等、大型百貨公司及其他交通繁雜商圈周邊道路增派交通疏導。

此外，北市自年初迄今，已發生3件轉彎車輛碰撞行人的死亡交通事故，北市警局呼籲駕駛人除應禮讓行人穿越道上之行人先行，在轉彎時應確實將頭左右擺動，繞過視線死角查看有無行人通過。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/