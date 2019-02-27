防228連假出遊潮塞爆「水金九」 警推3級交管

2019-02-27 14:48

〔記者吳昇儒／新北報導〕228連續假期即將來臨，新北市熱門的觀光景點水、金、九地區恐湧入大量觀光人潮。瑞芳警分局對此將推動多項交通疏導計畫，每天將視實際交通狀況，採取機動管制，在車流量順暢下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛，請遊客轉搭接駁車進入，如車輛湧入超過停車場8成時，將會推動A級管制；停車場滿載時，則推動雙A級管制。

警方指出，228連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施分3級，第一級是遊客開車前往金瓜石、九份地區，警方每天將視實際交通狀況採取機動交通疏導，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的九號、新九號停車場及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。

當九份地區的台陽停車場等大型停車場停車量達8成時，開始實施第二（A）級交通流量疏導管制，針對小型車上山實施管制，車輛將引導至九號停車場及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。另外，台62線下瑞芳匣道口，也會視交通狀況，進行分流措施，引導遊客前往其他沿海景點或至水湳洞大型停車場轉搭乘接駁車上山。

若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，為了遊客及車輛行的安全，警方便採取第三（雙A）級擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛進入，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量舒緩為止。

警方表示，為兼顧在地居民交通便利性，在地居民通過各管制點時，警方也會視交通狀況放寬通行。

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