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    新竹男未繳近2千萬地價稅 名下1.5億土地11/11拍賣

    新竹劉男欠地價稅2千萬未繳，名下33筆土地市價1.5億元將被行政執行署新竹分署拍賣。（新竹分署提供）

    新竹劉男欠地價稅2千萬未繳，名下33筆土地市價1.5億元將被行政執行署新竹分署拍賣。（新竹分署提供）

    2024/11/08 16:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區劉姓男子違反水土保持法被裁罰，加上欠下大筆地價稅未繳，遭移送執行的金額近2千萬元。行政執行署新竹分署發現劉男名下有33筆土地，總價值達1億5403萬元，經扣押將於11日拍賣。

    行政執行署新竹分署指出，劉男因未依水土保持法規定，先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定，即擅自開闢、拓寬道路，且因未依技術規範實施水土保持之處理與維護，影響附近住戶居住安全，遭主管機關裁罰12萬。另劉男也積欠近2千萬地價稅未繳，新竹分署預計拍賣劉男位於湖口鄉的33筆土地、總面積約13萬平方公尺，總價值達1億5403萬元，為提升拍定機會，每筆土地將分別標價，分別拍賣。

    新竹分署指出，另名義務人將廢水處理程序中產生的無機污泥，以怪手挖除移置土地回填，2020年間遭環保局查獲後，限期提出清償計畫未提出而處以代履行費用2億餘元，為維護居住環境衛生與安全，新竹分署已查封義務人名下10筆土地，同樣會在11月11日上午11時拍賣。

    另某被告竊取貴重木樹種牛樟，並使用自用小客車搬運贓物，犯行經苗栗地檢署依違反森林法起訴，其犯罪工具自用小客車經苗栗地方法院判決沒收確定，也將公告拍賣，有興趣民眾可前往了解。

    新竹分署強調，落實「五打七安」政策，11日上午11時拍賣多名被告、義務人財產，項目包括汽車、土地、吸塵器、手機、股票，甚至連義務人自行編織的手工包包、皮夾都有，歡迎民眾競標。

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