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首頁　>　社會

在押警李權桂助越南小三經營博弈被訴 獲交保但不能接觸同案被告證人

北院對涉貪大同分局警備隊員李權桂裁定30萬元交保，但命他不得接觸同案被告、證人，否則將重新命其羈押。（資料照）

北院對涉貪大同分局警備隊員李權桂裁定30萬元交保，但命他不得接觸同案被告、證人，否則將重新命其羈押。（資料照）

2024/11/08 16:00

〔記者溫于德／台北報導〕在押台北市警局大同分局警備隊李權桂，涉包庇越南籍小三吳喬莉經營的博弈集團勾串，並替吳女偷查外籍人士的個資，以協助業者討債或確認賭身分；李、吳共5人被依貪污圖利、洩密等多罪起訴，由台北地院審理中。北院另考量李男已無繼續機羈押必要，本月1日對他裁定30萬元交保，併限制住居、出境、出海，但要他不能接觸同案被告、證人，否則將重新命其羈押。

裁定指，李權桂經法官訊後，被認違反貪污治罪條例中圖利罪、刑法公務員包庇他營利聚眾賭博罪、公務員假藉職務上機會非法蒐集、利用個人資料等多罪，且李男與吳女在案發前同居，客觀上他有收受重利或賭博的金錢並交付給吳女，同時他曾經受吳女所託處理放貸款項，因此，無法排除他有串滅證之虞。

而李男的押期將於本月26日解滿，經法官上月28日對他訊問後，他坦承違反個資法、公務員假藉職務上之機會非法蒐集、利用個人資料罪等犯行，不過依目前審理進度，足認他還違反圖利等罪，並考量他與吳女的關係，代表他的羈押原因依舊存在。

但法官考量已訊問過同案其他被告，代表李男串證的風險已經降低，並審酌他的犯行損害公務員應廉潔自持的形象，然羈押一名被告屬於限制人身自由最激烈的手段，決定對他裁定30萬元交保，同時限制住居、、出境、出海，並命他不得與同案被告、證人有所接觸，如有違反，將重新命其羈押。

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