行政執行署新竹分署 3/5拍賣竹縣湖口逾億元土地、扭蛋機

行政執行署新竹分署這次將拍賣大型扭蛋機。（新竹分署提供）

2024/02/29 10:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕行政執行署新竹分署將於3月5日舉行「123聯合拍賣會」，當日將推出許多不動產及動產拍賣物件，包括新竹縣湖口鄉逾億元土地以及苗栗後龍的不動產，歡迎各界前往競標。

當日下午3時將進行不動產拍賣程序，有位於新竹縣湖口鄉、苗栗縣竹南鎮、後龍鎮的土地及建物將推出拍賣，其中拍賣底價最高者，為孝股所拍賣位於湖口鄉的土地，共分為兩標，底價分別為1億5403萬（共33筆土地，總面積約13萬平方公尺）及4353萬元（共5筆土地，總面積近6萬平方公尺），本次為第四拍，價格更加實惠。

請繼續往下閱讀...

另有位於苗栗縣後龍鎮三戶區分所有建物及基地拍賣，每戶底價約137萬餘元至203萬餘元，本次已是第3次拍賣，價格已相對低廉，值得關注。

民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

動產部分，則將於當日上午10時於動產所在地拍賣扭蛋機10餘台、大型扭蛋機5台等遊樂機台，有興趣民眾可準時至現場參與競標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法