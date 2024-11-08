6女信徒被控打死教友全判無罪 法官：不排除死者主動要求「拍痧理療」

被控打死女教友的6名「中華日行一善學會」女信徒與幹部，台中地院今天全部判決無罪。（記者張瑞楨翻攝）

2024/11/08 17:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市自稱「聖母」的女子林欣月（自稱聖母），成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，5年前以「借竅驅魔」之名涉嫌指揮幹部打死女信徒（審理中），此宗教團體之後更名為「中華日行一善學會」，繼續於中市大里區發展，去年（2023年）又發生6名女幹部被控打死人事件，台中地檢署依傷害致死罪起訴6名女子，台中地方法院於今天（8日）判決6人全都無罪，判決理由下午出爐。

台中地方法院今天下午公布此案判決無罪的主要理由，包括6人都否認台中地檢署起訴書指控的犯行，經檢辯雙方於台中地方法院審理時的證詞顯示，死者平時即會使用俗稱健康神掌的綠色拍痧板，對自己身體進行理療、拍打，亦會請他人協助理療、拍打，本案無法排除如6名被告所言，是死者主動要求她們協助理療，且被告6人與死者相識多年，大多年紀相仿，平常互動並無嫌隙、不合，並無充足證據顯示，6人有對死者心生不滿，而想教訓死者，卻下手過重導致死者死亡。

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台中地方法院強調，依檢方起訴內容與其他證據，6人究竟有無傷害致死、遺棄死者的主觀犯意與客觀行為，都無法使合議庭形成確信的心證，依刑事訴訟法無罪推定、嚴格證明的證據法則，不能以臆測方式，認定被告6人構成犯罪，據此宣判無罪，可上訴。

中檢去年起訴指出，此案源於宗教團體「中華白陽四貴靈寶聖道會」，之後改名「中華日行一善學會」，去年（2023年）6月間，余姓總道長、詹姓隊長、林姓雙胞胎姊妹（宣稱是才女，神佛能附身）與2名許姓女信徒（以上被告皆為女性）共6人，認為擔任「堂主道才」的游姓女子（負責禮儀與採買膳食準備等），承辦宗教活動進度落後，徒手或持拍痧棒等物品，將游女活活打死，之後湮滅證據，將游女更換沾血衣褲，抱入房內反鎖，余女等人漏夜逃亡，由詹女與另一女信徒報案，宣稱游女不明原因猝死。

中檢依傷害致死罪起訴上述6人，此案應由國民法官陪審，不過，6人都委任律師聲請不行國民法官審理，台中地院裁定採用一般程序審理，歷經1年多審理，台中地方法院認定罪證不足，全部判決無罪，全案可上訴。

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