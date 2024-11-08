欠69張罰單「裝忙」不繳 被強制扣薪工人急清償

吳姓工人欠快3萬罰鍰，裝忙不繳遭扣薪，公司知情後施壓清償，最終急匯款完清。（行政執行署台南分署提供）

2024/11/08 16:32

〔記者王捷／台南報導〕吳姓工人欠69張紅單不繳與96筆通行費加起來，累計快3萬元，但他「裝忙」不繳，遭行政執行署台南分署到公司強制扣薪，公司得知此事後要求他儘快清償，吳男方急匯款完清。

據了解，吳男多次違規至今共69筆罰單，總金額達2萬700元，另欠國道96筆通行費8387元，但他一直沒有繳錢，案件被台南市政府交通局與高速公路局移送法務部行政執行署台南分署。

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分署執行人員確認吳男任職於一家工程公司，決定先給公司扣薪命令追討欠款，結果公司接到執行命令後，要求吳男自行繳清罰款，但吳男以忙碌為由一拖再拖，最終在執行官多次提醒，對於欠款不繳將採取扣薪、扣押財產等手段，不要挑戰公權力，以免影響個人信用與工作穩定，他才匯款清償。

台南分署表示，此次執行作為是配合行政院「五打七安」政策，強化針對各項罰鍰的執行力度，以保障治安、道安、校安等七大安定要素，維護社會公共安全，民眾應遵守規定按時繳納罰款，不應心存僥倖，若有經濟困難，可檢具相關證明申請分期償還，避免強制執行程序。

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