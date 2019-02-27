宜蘭清水地熱連假車陣看不到盡頭 228假期用這招解套

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣人氣景點清水地熱公園，春節連假期間人潮洶湧，等候入園車陣一望無際，因應228假期，園方在聯外道路沿線增設告示牌，告知排隊行車時間，方便遊客彈性規劃行程，紓解園區人潮爆滿的壓力。
清水地熱公園泉質屬於碳酸氫鈉泉，規劃泡腳池、煮食池、賣店，免門票僅收停車費，2.5公頃大的園區，同時間最佳容納人數1000人，春節連假一天平均6000多人，園外等候入園的車輛大排長龍，許多人上網PO文，大嘆車陣看不到盡頭。
清水地熱公園在清水橋頭旁入口設管制點，園方陸續在沿線增設告示牌，公告行車入園的時間，提供遊客自行評估，若不願等待可轉往其他景點，避免長時間等候爆出火氣。
宜蘭縣政府經營管理的清水地熱公園，營運時間上午9點到下午5點，228假期如果是好天氣，恐怕又是人擠人，園方建議9點前抵達園區停車場，避免遇上車潮，現有250個小客車停車位，每次50元，停滿之後，入口便管制車輛入園，採一出一進方式放行。
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園方在清水地熱公園入口沿線增設告示牌，告知排隊行車時間。（記者江志雄翻攝）
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宜蘭縣清水地熱公園春節連假期間，一天平均遊客6000多人。（資料照，記者江志雄翻攝）
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春節連假，清水地熱公園排隊入園的車陣看不到盡頭。（資料照，記者江志雄攝）
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清水地熱公園入口管制站到園區停車場，約10分鐘車程。（記者江志雄翻攝）
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清水地熱公園是宜蘭縣人氣景點，228假期如果好天氣，恐怕又是人擠人。（資料照，記者江志雄攝）
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園區的溫泉煮食池。（資料照，記者江志雄攝）
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