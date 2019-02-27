公路總局獻攻略 228連假大湖採草莓不塞車

2019-02-27 15:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕228連續假期為期4天，預計春遊人數眾多，有如小過年。高速公路局於今天推出「1968」APP更新版，增加「路況播報」及「即時路況」；苗栗縣大湖草莓季持續，公路總局也建議多利用台6、台3線，並提早出門，以避免塞車，苗栗警方也將於連假投入交通疏導。

高公局「1968」APP更新版本，包含於首頁增加「路況播報」功能及「即時路況」增加路網圖分區功能與事件列表，讓使用者行駛國道時可開啟該功能聽取前方3公里內之路段績效及事件資訊，並於「即時路況」增加路網圖分區功能，讓使用者可快速瀏覽至所欲查詢之區域，另加入事件列表功能供用路人快速比對查詢事件，包含事故、施工、散落物等功能。

因應大湖草莓季持續，公路總局也建議「上午9點以前來，讓您不塞車」、「9點以後外圍地區公館、獅潭、南湖地區還有很多草莓園可以採」。

公路總局表示，自台72線通車以來，台6線及台3線公館、獅潭車流量減少，該路段不但連假期間順暢，且沿線也有不少的草莓園及景點，若民眾擔心晚到大湖會遇到塞車潮，歡迎到外圍草莓園一樣可以擁有採草莓的樂趣，不會因塞車影響您連假的好心情。

苗栗警分局也指出，台72線是通往大湖鄉觀光草莓季、泰安鄉溫泉區主要路線，例假日及連續假期常常湧入大量人、車潮，建議用路人若於國道一號苗栗交流道下，可利用台6線往公館方向，再接台3線即可到達；若國道一號銅鑼交流道下，利用縣道119線往公館方向，右轉台72線，以分散車流。

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