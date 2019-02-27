228連假花小錢爽爽玩 全台17家主題樂園優惠看這裡！

2019-02-27 16:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕228連假即將展開，交通部觀光局今年與全台17家主題樂園業者合作，搶先在228連續假期提供春遊好康優惠，包括屬豬免費、多人同行1人免費，還有社群分享優惠、遊園抽黃金等更多入園好禮，另有公共運輸好康方案，邀請民眾開心出門不壅塞，放假一同踏青趣。

觀光局今天公布全台主題樂園在連假期間提供的優惠：

北部地區：六福村歡慶40週年捐發票享公益優惠299元、小叮噹科學主題樂園金豬市集-遊樂園抽黃金、萬瑞活力森活半日遊每人399元。

中部地區：西湖渡假村分享貼圖享優惠、東勢林場早鳥價160元、九族賞櫻優惠650元、泰雅渡假村屬豬免門票。

南部地區：劍湖山全民499元揪愛一起來、頑皮世界藪貓命名抽獎金、尖山埤江南渡假村提供住宿、餐飲及門票等優惠、義大世界兩人同遊每人499元、228遊8大森林樂園只要108元。

東部地區：綠舞莊園日式主題遊樂區3人同行1人免費、遠雄海洋公園12歲以下兒童享228元優惠入園、怡園渡假村2人同行1人免費

民眾連假出遊搭乘大眾運輸交通工具憑證入園也享優惠，觀光局表示，包括六福村主題遊樂園持大眾運輸憑證可享門票優惠價599元、小人國主題樂園憑證入園450元、小叮噹科學主題樂園憑證入園320元、西湖渡假村出示乘車購票證明享購250元優惠門票、東勢林場遊樂區搭客運入園門票160元、九族文化村推出日月潭水陸空好行悠遊套票1160元、劍湖山世界搭台灣好行可享450元優惠、尖山埤江南渡假村持客運票根享兒童價入園、遠雄海洋公園憑花蓮客運贈50元抵用券。

觀光局呼籲，民眾出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程規劃，建議連續假期多利用公共運輸工具出遊，全台旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011765，連假期間照常提供服務，歡迎民眾多加運用。

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