川普重返白宮俄官媒播「梅蘭妮亞裸照」 美網友氣炸

俄羅斯官方媒體近日播放相關新聞提及川普妻子、準第一夫人梅蘭妮亞時，特別挑選她擔任模特兒拍攝的裸照。（法新社資料照）

2024/11/09 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普再度當選美國總統，各國領導人紛紛致電恭賀，其中俄羅斯總統普廷卻遲遲未送上祝福，僅稱「已準備好接聽川普打來的電話」，而俄羅斯官方媒體近日播映相關新聞提及川普妻子、準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）時，特別挑選她擔任模特兒拍攝的裸照，男主持人還詳細地解說照片，女主持人疑似強忍住笑意，相當諷刺。

綜合英國《太陽報》等外媒報導，「俄羅斯媒體監視」（Russian Media Monitor）創辦人朱莉婭（Julia Davis）8日於X平台發佈1段俄官媒Russia-1的電視節目播放關於美國大選內容，開場節目男主持人波波夫（Yevgeny Popov）表示，隨著川普勝選，其夫人梅蘭妮亞也將重返白宮，隨後正後方螢幕出現川普和梅蘭妮亞參與競選活動畫面，接著出現梅蘭妮亞替GQ雜誌拍攝照片，他還解說「這是梅蘭妮亞在2000年的模樣」，最後又出現數張裸露照片，而一旁女主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeeva）在直播中疑似強忍笑意。

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這段新聞報導引發許多美國網友不滿，有人說「俄羅斯在嘲笑我們」、「這是一種警告，普廷藉此告知川普：『我才是老大哥』」、「這也太尷尬了」、「他們想羞辱和貶低美國」。

報導提到，現年54歲的梅蘭妮亞16歲被發掘後展開模特兒生涯，在1990年至2000年初期曾在巴黎、米蘭工作。

俄羅斯官方媒體近日播放相關新聞提及川普妻子、準第一夫人梅蘭妮亞時，特別挑選她擔任模特兒拍攝的裸照。（圖擷自「@JuliaDavisNews」X）

女主持人在直播中疑似強忍笑意。（圖擷自「@JuliaDavisNews」X）

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