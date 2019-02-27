清代御匾、迷你私墊 228連假打卡也能很文青

2019-02-27 18:47

〔記者劉婉君／台南報導〕228連假想好要去哪裡了嗎？台南市鄭成功文物館配合正在展出的「台南孔廟御匾特展」，不僅有御匾紀念章，近日還製作了縮小版的清代御匾和私墊，讓民眾可以在8面清代御匾的包圍下，手持縮小版御匾打卡，還能體會私墊的氛圍。

台南市文化局於去年9月舉辦孔廟御匾特展，迄今已吸引3萬人次以上參觀。配合展覽並製作8面御匾的紀念章，每個月輪流提供一只供民眾蓋章，228連假前夕，再製作了縮小版的手持看板，方便民眾和真匾一起合照打卡，每面看板背後也有御匾的介紹，遊客不只看熱鬧，也能輕鬆吸收相關文史知識。

而展場中亦設有迷你私墊，參觀民眾只要脫鞋就能體驗早期學生跪坐在案前聆聽夫子講課論道的氛圍。

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