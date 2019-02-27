想養貓繁殖賺錢遭拒 無業男持刀砍母洩憤

2019-02-27 16:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市中和區35歲無業詹姓男子（在押），因想養貓繁殖賺錢遭母拒絕，母子發生爭吵，詹男不滿持菜刀朝母親頸部砍了一刀，詹母奪刀阻止跑出家門外求救，幸送醫後無生命危險，新北地檢署認為詹男朝頸部致命部位揮砍，認定他有殺人犯意，今依涉犯殺害直系尊親屬未遂罪嫌起訴詹男。

起訴指出，今年1月8日上午11時許，詹男跟59歲母親說，想養貓繁殖賺錢，遭詹母拒絕，憤而從廚房拿出菜刀恫稱：「我要一刀砍死你！」、「我要砍死你相不相信」等語，隨即朝詹母頸部揮砍一刀，造成詹母左頸長5公分、深3公分的的刀傷。

詹男到案後供稱，「想娶大陸妹」，母親卻不讓他結婚，反問「有這個人嗎？你不要在幻想了！」又不同意他養貓繁殖賺錢，還嗆：「沒你這個兒子」，才會一時氣憤砍人，但沒有要致媽媽於死的意圖，「只希望媽媽能跟我道歉」。

因詹男患有思覺失調症、亞斯伯格症，案發後檢方命他強制送醫，19日再依醫院診斷證明書，依有再犯之虞將他聲押獲准。

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