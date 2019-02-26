2/26 大樂透2.49億頭獎1注獨得！ 今彩539、雙贏彩頭獎摃龜

2019-02-26 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月26日）開獎的第108000024期大樂透頭獎1注中獎，可獨得2億4945萬4932元，由新北市永和區中興街53號1樓的錢緣彩券行開出；第108000049期今彩539、第108000049期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000024期大樂透中獎號碼為「06、17、22、34、38、42，特別號：20」，頭獎1注中獎，可獨得2億4945萬4932元﹔貳獎1注中獎，可得226萬5303元；參獎共37注獲得，每注可得6萬5933元；肆獎共114注獲得，每注可得1萬3756元；伍獎共2249注獲得，每注可得2000元；陸獎共3056注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬1687注獲得，每注可得400元；普獎共4萬358注獲得，每注可得400元。

第108000024期49樂合彩中獎號碼為「06、17、22、34、38、42」，四合摃龜；三合共90注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3038注中獎，每注可得1250元。

第108000049期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、08、09、10、11、14、15、17、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共250注中獎，每注可得500元；肆獎共3074注中獎，每注可得100元。

第108000049期今彩539中獎號碼為「12、14、22、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共192注獲得，每注可得2萬元；參獎共6735注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2332注獲得，每注可得50元。

第108000049期39樂合彩中獎號碼為「12、14、22、35、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8851注中獎，每注可得1125元。

第108000049期3星彩中獎號碼為「033」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000049期4星彩中獎號碼為「8920」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網

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