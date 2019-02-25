到底是誰中的！美兆彩頭獎460億 至今無人認領...

2019-02-25 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕是得獎者去世了嗎？還是彩券弄丟了？美國南卡羅來納州小城鎮辛普森維爾（Simpsonville）的KC Mart商店，於去年10月售出的兆彩（Mega Millions）彩券裡，有一張中了美國史上第二高的15億美元（約新台幣460億元）頭獎，中獎人至今仍然沒有出面領獎。

據《福斯新聞》報導，目前只知道獲獎彩票於去年10月20日至10月23日晚上11點之間，在該間KC Mart出售。商店店員帕托（Jee Patel）透露，開獎隔天早上6點員工來開門時，南卡羅來納州相關部門的執法人員就已經在停車場等候了。

帕托說，當時他們根本不知道自己賣出了頭獎彩券，等到政府人員拿走監視器錄像後，他們仍然想不起來什麼時候賣掉彩券，或者是誰買了那張價值連城的兆彩。

辛普森維爾是個約有2萬2000位居民的郊區，該間KC Mart並非位於當地熱鬧區域，實際上商店周圍只有公路而已，因此許多人猜測可能是周遭的居民或在附近工作的上班人士買到了頭獎兆彩。

無論如何，得獎者最遲要在4月19日下午5時之前，拿著中獎彩券到南卡羅來納州彩券辦公室領獎，若超過時間那就半毛都拿不到了。

假如最後真的無人領獎，15億美元將分配給美國44個州政府使用，但其中最大的受害者可能是南卡羅來納州，因為該州已經為這筆獎金列出了6100萬美元（約新台幣18.7億元）的稅務收入，一旦中獎者沒有出面，那麼這筆差不多等同於南卡羅來納州年度支出0.5％的預算就得取消。

另一個最大的輸家則是KC Mart商店的老闆，畢竟在無人領獎的狀況下，他就拿不到5萬美元（約新台幣153.8萬元）的分紅。

目前已經有許多流言在當地傳開，有人說得獎者是在距離商店差不多一公里之外的工廠工人，因為不想讓同事知道所以一直保密；還有人說，某一處工廠的員工集資買了彩券，現在正為了如何分配爭吵不休，只好找來律師幫忙諮詢。

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