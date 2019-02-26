光華商場2年2起墜樓案 網友驚：抓交替？

2019-02-26 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市知名3C賣場光華數位新天地又傳墜樓案！今天（26日）下午4點左右，有個林姓男子從光華商場觀景台一躍而下，墜落人行道路面，警消趕到現場時，林男已經沒有生命跡象，趕緊送往台大醫院急救，最後於下午5點宣告不治。巧合的是，去年小年夜，光華商場也發生楊姓男子從墜樓死亡事件，讓人不寒而慄。

根據警方調查，29歲林姓男子今天下午獨自搭電梯上到光華商場6樓的觀景台，跨越護欄墜下，警消獲報抵達現場時，發現他已氣絕多時，警方從他身上找出證件，聯繫林男母親到醫院，林母抵達醫院後情緒相當激動，不斷說兒子工作不順、心情不佳，不願再與警方多談，警方目前已封鎖光華商場6樓的觀景台，禁止民眾出入。

而去年2月14日小年夜，33歲楊姓男子當天下午獨自到光華商場，在下午3點左右從觀景台跨越護欄墜落地面，民眾被巨響嚇壞，發現楊男倒臥地面，趕緊報警，警消抵達現場後發現楊男已經死亡，根據警方的初步調查，楊男領有重度身心障礙手冊，不排除是久病厭世。

對此，網友紛紛說，「民俗專家你怎麼看？」、「自殺的最佳位子~」、「就代表那邊好跳啊，沒管理。」、「抓交替？」、「商場是不是又忘了請老師來處理亡靈？」

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