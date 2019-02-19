疑行竊失風墜樓 男子送醫急救不治身亡

2019-02-19 21:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重驚傳疑似竊賊墜樓身亡，1名年約50歲的竊賊今晚闖進5樓公寓套房行竊，被返家的屋主撞個正著，屋主擔心危險，連忙下樓報案，會同員警方一同進屋時，卻聽到外面傳來碰一聲巨響，查看之下才發現竊嫌墜落一樓，失去生命跡象，送醫急救1小時後宣告不治身亡，警方正清查竊賊身分。

警方調查，今晚7時許，這名竊嫌闖進三重區自強路一間公寓，挑中5樓的出租套房行竊，屋主正好返家，開門撞見竊賊，大喝：「你是誰？為什麼在我家？」隨後意識到是竊賊闖空門，擔心被攻擊，連忙關門下樓報案。

警方獲報趕抵，陪同屋主回家，卻聽到「碰」聲巨響，查看後發現該名竊賊墜落一樓，倒在血泊中，趕緊通報消防人員，發現該嫌失去生命跡象，全身多處骨折，將他送往新光醫院急救，晚間近9時宣告不治身亡。

警方表示，調查後確認該棟公寓只有一間套房遭竊，但因該嫌身上並無證件，僅有遭竊屋主的相機，目前將採集指紋確認身分，釐清墜樓原因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/