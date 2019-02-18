悚！女子從台南一飯店墜樓亡 母哀：女兒幻聽、壓力大

2019-02-18 09:32

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午近7點許，台南市北區成功路1家銀行前馬路驚傳1名年輕女子墜樓倒地，警、消人員趕抵確認女子已無生命跡象，遮蓋大體、封鎖現場採證調查。警方了解，女子疑有幻聽症就醫，昨晚向母親透露不想活的念頭，不料今早就發生憾事，初判無外力介入因素，但仍會慎重調查死因。

今早近7點時，有民眾向警方報稱南市北區成功路、長北街口的合作金庫前馬路有人路倒，五分局員警與消防救護人員到場見29歲的葉姓女子倒臥血泊中、已無生命跡象，研判可能是墜樓案，即以簡易帳篷遮蓋葉女大體、封鎖現場調查，同時通知葉女母親到場。

五分局員警聯絡大樓1家飯店，並上到飯店13樓施工中的工地，發現此工地有窗戶打開，窗戶邊地上擺放葉女所有的拖鞋、包包、外套衣物、眼鏡等遺物，無明顯打鬥、凌亂跡象。警方初步研判葉女應是尋短跳樓，無外力因素介入。

葉女母親到場見愛女死狀淒慘、放聲痛哭，傷心欲絕，令人聞之鼻酸。葉母泣道，女兒約在半年前罹患幻聽症，主要是之前有位男子要追求女兒，後來男子又追別人；女兒從事的餐飲工作也被店長罵的很難聽，承受很大壓力，她勸女兒辭職的隔天，女兒就說有人在跟她講話，開始出現幻聽症狀，有帶女兒去就醫，沒想到女兒還是想不開、竟傻傻走上絕路。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/