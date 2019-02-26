北市光華商場一男墜樓 命危送醫

2019-02-26 16:18

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午3點58分，台北市消防局接獲報案，指稱八德路上的光華商場有一名年約30歲的男子墜樓。救護人員趕到現場，發現該名男子已經失去呼吸心跳，目前被緊急送台大醫院急救。

轄區警方目前也已經趕到現場，並將進一步釐清該名男子的身分與墜樓過程。

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