孕婦就醫途中羊水破了 警開道10分鐘火速到院產嬰

2019-02-26 10:38

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉25歲戴姓孕婦即將臨盆，昨日早上突然感到身體不適，由胞妹找來謝姓男友駕車送醫，但途經三灣分駐所時羊水已破，十分危急，謝男急忙向警方求助，三灣警方立即開巡邏車沿途開警示燈鳴笛護送，原訂約25分鐘路程在10分鐘內火速趕到，孕婦到院5分鐘後隨即產下男嬰，母子均安，不斷感謝警方協助。

警方表示，戴婦原訂預產期為2月28日，但昨天早上7點突然感到腹中陣陣劇痛，因是寶寶迫不及待提早報到，其胞妹找來謝姓男友急忙開車送她至頭份為恭醫院生產，但途經三灣分駐所時，戴婦羊水已破，生產刻不容緩，但距離醫院尚有約25分鐘路程，謝男焦急找警方求助。

三灣所長林芫興立即指派警員蔡峻泓駕駛巡邏車開道護送，沿路開警示燈鳴笛，火速於10分鐘內將戴婦護送至醫院，戴婦才進產房5分鐘隨即自然產下一名健康男寶寶。

事後戴婦與家人都不斷感謝警方協助，謝男表示，當時正值上班時間，萬一塞在半路被迫在車上生產，難保母子平安，非常感謝警方熱心開道。

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