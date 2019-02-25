老公硬上老婆 強制性交判刑3年4月

2019-02-25 18:33

〔記者張文川／台北報導〕台北市一名有碩士學歷的丈夫，前年10月與妻子為了談判離婚細節而爭吵，憤而壓制妻子雙手手腕、性侵妻子，3天後再次吵架而咬傷妻子手臂，老公事後辯稱是夫妻結婚多年來行房的「固定方式」，但台北地院不採信，認定莽夫違反妻子意願性侵，依強制性交罪將丈夫判刑3年4月，另依傷害罪判可易科罰金5萬元的拘役50天。可上訴。

法官調查，這對夫妻於2016年5月已簽好離婚協議書，但因一對3歲、6歲小孩的監護權以及離婚後家庭經濟分擔尚未談攏，因此遲未辦理離婚登記。據指出，丈夫經投資事業不成，收入透支，妻子在收入有台灣2、3倍的香港工作，家裡小孩主要由丈夫在打理，丈夫對妻子頗有怨言，還質疑她在香港有外遇，感情不睦。

雙方多次為離婚的事爭吵，前年10月6日晚上11點多，夫妻在北市松山區住處討論離婚細節，一言不合，丈夫以強暴手段壓制妻子的手腕，性侵妻子得逞。

3天後的10月9日凌晨，2人又在住處為離婚條件大吵一架，丈夫推倒妻子，咬傷她的左手臂，將她壓制拖行到房間，6歲兒子聽到媽媽尖叫聲跑來看，丈夫還恐嚇說「你如果報警，就再也看不到爸爸了」，妻趁機打電話叫女密友報警，警察到場才制止鬧劇。

妻子不知夫妻間也可告性侵，因此原本只告丈夫傷害罪，隔天朋友告知也可告性侵，她才去驗傷加告性侵。

法院審理時，丈夫雖坦承當晚與妻有發生性關係，但否認強制性交，辯稱他與妻子結婚十多年，房事有固定方式，當天妻子要求他按摩胸部，引導他進一步發生關係，完事後還一起洗澡，妻子抱著他睡覺，隔日早上妻子仍在家陪小孩，夫妻帶小孩出門與朋友吃飯，沒有違反意願。

他也否認同月9日打老婆，辯稱是2人討論離婚時，妻子情緒失控亂喊救命，他擔心吵到鄰居，要把妻子從客廳抱回房間，開門時重心不穩才跌倒摔傷。

合議庭傳喚妻子的女密友作證，證明夫妻常吵架，妻子每次回台看小孩，都會擔心老公不開門，事先向密友預約空房間，就算她回到家，也要擔心被老公硬上，必須反鎖房門、讓老公睡客廳，以防老公撬開門鎖潛入；而根據妻子與丈夫的手機LINE對話、丈夫也經常恐嚇老婆「不惜玉石俱焚、妳在香港吃香喝辣、要不要給我錢」。

法官因此認定丈夫與妻子多次爭吵，語帶威脅恫嚇，認定妻子是非自願行房，不採信丈夫辯詞，且他犯後態度不佳，既不認罪又以無關的證據指責妻子說謊，考量雙方已達成和解，依強制性交罪將他判刑3年4月。

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