補助火災住警器6萬戶 侯友宜拜訪獨老親自安裝

2019-02-25 16:36

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天前往板橋區仁愛路拜訪91歲獨居長者周奶奶，關心日常起居和健康外，親自替她安裝火災住警器，提醒注意用火用電安全，侯也說，今年新北市將補助安裝6萬4207戶，並優先針對本市獨居長者、低收入戶及資源回收戶弱勢家庭全面到府安裝。

身體相當硬朗的周奶奶，上下樓梯也不需要有人攙扶，她說，雖然自己住在家裡，但是平常煮東西、燒開水都會注意用火，加裝警報器後也多了份保障。

侯友宜表示，今年新北市將補助安裝6萬4207戶火災住警器，並優先針對獨居長者、低收入戶及資源回收戶，共2萬463戶弱勢家庭全面到府安裝，其餘提供一般民眾申請自主安裝。

他也指出，新北市總樓高5層樓以下的老舊公寓、透天厝發生火災占住宅火災件數的68.5%，且經常造成人員傷亡，去年本市曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例15件，呼籲一般民眾能夠購買在家安裝，而且設置只要裝上電池、以雙面膠黏貼牆面或天花板，不必任何配線相當容易。

新北市消防局副局長李清安表示，火災住警器安裝只要距離天花板15至50公分，適當的高度可以偵測煙霧外，也不會過於敏感而警鈴，尤其是民眾睡覺時發生火災，住警器能夠在第一時間叫醒民眾前往逃生。

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