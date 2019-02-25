年逾40仍「母胎單身」 他迷戀胸罩四處偷

2019-02-25 13:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲徐姓男子還未試過魚水之歡，俗稱「處男」，「母胎單身」（意指從未談過戀愛的人）的他為了解心頭癮，竟對女性的「胸罩」產生濃厚興趣。日前他趁年假期間，趁凌晨四下無人，在新北市永和新生路上偷走1樓民宅內晾好的胸罩就溜。而這附近胸罩被偷屢見不鮮，這次已做好防範要抓內衣賊，早已架設監視器，警方循線將徐男逮捕。

據了解，徐男本身沒有工作，長期無業缺錢花用，沒錢就偷的他，進出苦窯就像走自家廚房般，當然也就缺少社交生活，更不用說交女朋友，導致他迷戀胸罩，成了戀物癖。

警方調查，徐男友竊盜、毒品等多項前科，本月7日逢年節期間，徐男騎機車在永和街頭尋找下手目標，來到他時常下手行竊的新生街，由於附近都是住宅，為避耳目他熄火牽車搜尋目標，看準後他將機車牽到路邊，先是假裝查看車況，等路人都離去後他便伸手偷取民宅內晾在外頭的胸罩，得手後揚長而去。

警方說，被害人已不是第一次被偷，氣得她於上月架監視器要抓賊，這次果然發揮功效，警方順利循監視器鎖定車牌，上周通知徐男到案說明。徐男向警方解釋，未婚加上長期單身沒交過女友，才讓他起賊心想偷胸罩，偷回家後他也只是把玩沒有銷贓，玩膩了就丟，這次偷得的兩件黑色胸罩也早已被他丟棄。訊後，警方依竊盜罪嫌將徐男移送法辦。

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