開刀房三角畸戀！男護理師曖昧對話曝光 人妻怒告小三同事

李姓女護理師與人夫資深護理師的LINE對話充滿曖昧，像是熱戀中的情侶。（情境照）

2024/05/31 11:35

〔記者王俊忠／台南報導〕一名年輕的李姓女護理師於2020年3月到一家大型醫院開刀房任職，較資深的人夫護理師作為臨床指導教師，也在該開刀房服務的L姓女護理師（人夫護理師的妻子）從李女與丈夫LINE對話發現兩人有婚外情性行為。李女否認並辯是受男方脅迫騷擾、寫曖昧訊息賣給對方，但未提出佐證，法官不採信、判李女要賠10萬元給元配。

L女控訴，她與同為護理師的丈夫在2010年初結婚、育有子女，她與丈夫、李姓女護理師（已婚）都在同一家醫院開刀房工作，都知道對方已婚事實。但在2021年3月間，她從丈夫手機LINE發現丈夫與李女有超越一般朋友情誼的對話及發生婚外情關係，之後李女曾傳訊約她要討論與其丈夫外遇之事，她為此曾自殘過、也有持續性憂鬱症就醫服藥中。

請繼續往下閱讀...

L女拿出其丈夫與李女的對話紀錄，李女說「怎麼這麼愛吃香蕉」，人夫回說「沒有人幫我吃啊！」李女並對人夫說「我想你呀、愛你！」人夫說，「寶貝，晚餐在冰箱有寫名字及老地方，有1杯飲料有貼名字」；李女回說，「謝謝寶貝。」法官認為雙方對話充滿曖昧、像熱戀中的男女互動言詞；李女辯解說是受到男方脅迫，才販賣「曖昧訊息」換得現金報酬，但李女未提出佐證，難以採認此抗辯。

台南地院法官也檢視L女與李女的LINE對話，發現L女有詢問過李女是否曾與其丈夫發生性關係？有幾次？是有在車上過嗎？但李女都未正面回應有與男方發生性關係；L女也未提出其他證據證明，無法認定L女與男方有發生婚外性行為，但兩人的對話顯示有不正常的親密交往關係，破壞L女與丈夫的婚姻幸福及L女配偶權，判李女應賠償元配10萬元慰撫金，還可上訴。據了解，案發後李女與L女夫妻已調任醫院不同的單位服務。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

台南地院法官檢視李姓女護理師與人夫資深護理師的LINE對話充滿曖昧，像是熱戀中的情侶。示意圖。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法