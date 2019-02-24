吃壯陽藥成吸安被告 男當柯南送驗證清白

2019-02-24 23:56

〔記者王定傳／新北報導〕温姓男子是毒品列管人口，日前到警局採尿時，驗出有甲基安非他命成分，他自認已戒除毒癮，認為可能是壯陽藥「生精片」所致，但檢警都不相信，他只好自行送驗，結果裡面真有安非他命成分；新北地院法官認為，温男尿液的毒品陽性反應，不能排除是壯陽藥所致，因此判他無罪。

檢警調查，温男有多次吸毒記錄，是毒品列管人口，2017年1月23日回警局接受採尿，結果呈甲基安非他命陽性反應，檢方遂依施用第二級毒品罪嫌起訴。

温男辯稱：「已戒除毒癮，當時只有吃壯陽藥...上面寫生精片，產地香港，沒有其他說明，因為吃了有效，陸續都有在吃」，他為證實所言，把剩下2顆藥拿去醫學檢驗所，針對「安非他命」檢驗，結果呈現陽性反應。

法官調查，温男從警詢就堅稱沒吸毒，但有吃壯陽藥並要求化驗，但警方請他拿給檢察官，温男因而帶著剩下2顆壯陽藥到偵查庭，檢察事務官又請他自己檢驗，温男最後決定自行送驗，從這過程可看出他充分配合且答辯也與事證相符。

雖報告沒針對「甲基安非他命」檢驗，但法官認為，實務上因甲基安非他命較常見，即使經常施用者或檢警人員，口語上也將甲基安非他命簡稱為「安非他命」；温男非專業偵查人員，有可能僅送驗安非他命、而漏未檢驗甲基安非他命成分。

法官查看温男所提供的包裝，雖有標示成分等，但無記載含有甲基安非他命，另查詢網路，該藥名為「德國黑螞蟻生精片」，網路仍有販售，它實際上會加入非法西藥成分，曾被主管機關查獲，民眾縱上網查詢亦難知悉摻入甲基安非他命成分，此外，司法實務上也曾發生多起吃壯陽藥，卻含有甲基安非他命成分案例，最後以無法排除受壯陽藥影響判無罪。

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