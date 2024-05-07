新北高齡無照駕駛致死傷人數年年攀升 去年損失換算社會成本8.3億

新北市長侯友宜今日主持道安會報。（記者黃子暘攝）

2024/05/07 14:05

〔記者黃子暘／新北報導〕因應高齡者無照駕駛帶來的危機，新北市府社會局號稱針對高齡族群推出許多交通安全宣導、推廣，但社會局今（7）日道安會報專案報告指出，據交通部道路安全資訊網統計數據，新北市高齡者無照駕駛致死傷人數，從2019年到2023年呈逐年上升趨勢，去年65歲以上無照駕駛事故就造成601人死傷，換算事故造成社會成本損失約8.3億元。

社會局指出，對於高齡無照駕駛宣導，社會局規劃「從需求出發」、「多元學習」、「跨域合作」、「成效追蹤」等4面向推動策略，其中包含自2021年起辦定點與行動式講習，也針對學員進行講習前後學習成果確認，號稱對高齡無照駕駛行為、高齡換照制度、高齡者安全交通基本認識正確率均有提升。

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然而，道安資訊網統計，新北市2019年高齡無照駕駛事故致死傷人數達397件，2020年494件，2021年520件，2022年539件，去年601件；去年601位死傷人數中有9人死亡，佔高齡交通死亡14％；以每位死者損失社會成本1600萬元、每位傷者損失社會成本118萬元換算，去年高齡無照事故在新北市造成約8.3億元損失。

此外，根據新北市警察局交通大隊今年元旦至4月15日統計，無照駕駛違規中，高齡者違規佔比以雙溪區50％、石碇區33.33％及金山區18.64％比例為前三高，集中於偏鄉地區。

社會局表示，未來市府會持續透過工程面、監理面、教育面、執法面加強、改善。

針對高齡駕駛交通安全策進作為，交通部自2017年推出「高齡駕照管理制度」，公路局台北區監理所與新北市府服務，鼓勵75歲以上高齡駕駛主動換照或註銷；台北區監理所今日報告指出，自2017年起累計至今年3月，新北市高齡駕照整體辦理率達90.11%，自願繳回人數約占整體辦理人數的21.68%，監理所將與市府持續鼓勵沒有駕駛需求及身體狀態不適宜駕駛車輛的高齡者辦理自願繳回註銷駕照。

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