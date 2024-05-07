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北市里長被控辦餐會幫議員參選人賄選 一審判無罪

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居一審無罪。（資料照）

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居一審無罪。（資料照）

2024/05/07 13:39

〔記者張文川／台北報導〕2022年九合一選舉期間，競選連任的台北市大安區龍圖里里長蕭萬居，被控與代表國民黨參選北市第6選區市議員高揚凱的樁腳周銘鴻，謀議共同辦桌宴請大安區里長聯誼會的21名里長，高於席間現身拉票，台北地檢署依賄選罪嫌起訴蕭、周2人；台北地院審理後認定，該餐會的價格和里長聯誼會先前的餐會一樣，不具對價的不正利益，也未改變在場里長的投票意向，判2人無罪。可上訴。

高揚凱落選市議員，蕭萬居則是順利連任里長。北檢於選後的2022年12月發動搜索約談，偵查後認定高揚凱只是到場拉票，未參與討論舉辦免費餐會，罪嫌不足，去年9月起訴本案的同時，將高處分不起訴。

北檢起訴指控，周銘鴻受邀擔任高的競選總部副主任委員，找龍圖里長兼大安區里長聯誼會會長蕭萬居，邀聯誼會成員餐敘尋求支持高，周提議以里長聯誼會的名義舉辦餐會，雙方出資各半，於2022年9月28日以每桌10人，每桌約7千至8千元，招待大安區里長，席間引領高呼「高揚凱當選」，高也在餐會期間及結束時露面尋求支持，周銘鴻事後支付2萬元給蕭。

北院合議庭調查，實際到場的里長共21人，高揚凱到場後有說「拜託、拜託、請支持新人」等語，使在場里長知道餐會是「選舉飯」，是為了支持高揚凱而辦。

但合議庭認為，尚難以認定該餐會是具有對價關係的不正利益，因為餐會的價格與里長聯誼會先前舉辦的餐敘一樣，且到場里長皆證稱未因此改變投票意向，是基於禮貌才回應高。法院因此認定不構成賄選要件，判蕭、周2人無罪。

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