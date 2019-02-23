通緝男躲警不敢回老家 只因一桶水GG了

2019-02-23 08:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市背3案通緝的王姓男子，不敢回大寮區的住處，又在大社區另租屋躲藏，只因提水桶外出買水，偶遇了保大黎明中隊警網，因露緊張神情被員警識破，攔下盤查後，今將王嫌解送高雄院、檢歸案。

保大今指出，租屋於大社區的王男（44歲）分別因竊盜、毒品等案，遭屏東、高雄地檢署及高雄地方法院所通緝，昨晚由出租套房下樓，提水桶準備外出買水時，巧遇黎明中隊警組執行巡邏勤務，王男下樓看見警方時，即露出緊張神情，隨即想要轉身離開現場。

王男的這個動作讓警方直覺有異，立即對他實施盤查，一開始王男還想謊報身分證號矇混過關，立刻遭員警識破，乖乖就逮；王男向警方表示，日前接獲判決書，得知之前所犯的竊盜罪，已遭屏東地檢署判刑6個月，因不想被關，才未到案被發布通緝。

警方表示，王男四處躲藏，原居住處（大寮區房子）也不敢回去，跑到大社區偏遠區出租套房，靠打臨時工維生，沒想到躲藏2個多月，原以為躲過新年「頭過身就過」，沒想到才過了元宵節，發現家裡水沒了，準備外出買水時，就遇到保大員警盤查，王嫌只能認命，直呼「今年不好過了」。

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