蘆洲施虐母吞安眠藥 被帶回警局釐清案情

2019-02-22 18:41

上稿時間：17:04

更新時間：18:41

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲驚傳虐童案，38歲的吳姓母親在虐童影片曝光後消失無蹤，除了在臉書發出訊息澄清外，連家人都聯繫不上，警方利用定位系統，發現吳女待在租屋處，但房東、家人敲門皆不願回應，警方擔心吳女想不開，在家屬同意下請消防人員破門，所幸吳女只是服用安眠藥助眠，並無生命危險，目前被帶回警局釐清案情。

警方表示，昨晚虐童影片曝光後，吳女便失去聯繫，家人遍尋不著，警方利用吳女手機定位，發現吳女一直待在蘆洲復興路的租屋處，但始終不願應門，警方找來家人及房東，發現房門被反鎖，擔心吳女想不開，徵求家屬同意後，由家屬報案請消防人員協助破門。

消防人員破門後發現吳女昏睡，在家人的叫喚下才清醒，表示自己只是吃安眠藥助眠，並沒有想要輕生，消防人員檢視吳女生命跡象正常，勘查周邊藥物確認並未過量吞藥，交由警方將吳女帶回警局，釐清虐童案件。

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