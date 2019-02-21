基隆運將要放A片給少女看？ 警籲被害人報案

2019-02-21 22:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆王姓婦人今晚在臉書社團上PO文指出，女兒早上7時許搭計程車從中船路到安樂高中時，陳姓司機竟稱該處基地台收訊好，要放A片給女兒看，除了公布司機登記證照片，呼籲要大家小心，也要該司機出來道歉。基隆市警婦幼隊得知後，已要求該司機提供行車紀錄器保存證據，並呼籲被害人，如感到不適，可到婦幼隊對司機提告。

基隆市警婦幼隊組長吳仲民指出，性騷擾屬於告訴乃論案件，但目前尚未接到被害人或其家屬報案，現已主動透過臉書等方式聯繫，呼籲被害人若感到不適，可以到婦幼隊報案；為了保存證據，聯繫涉嫌言語性騷擾的陳姓司機，並在司機同意下，先保留當時的行車紀錄器做為證據，但因暫無告訴人，所以先請陳姓司機離開。

警方也呼籲，如果遇到言語性騷擾可以用手機等方式先行錄音、影存證，或是大聲呼救；倘若現場只有兩人，且被害人處於弱勢的情形下，蒐證時必須先注意自身安全，避免激怒對方，等確認人身安全無虞時，再將證據交給警方，維護自己權益。

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