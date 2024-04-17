台中喵警長「伍丼么」收到貓食 派出所不忘宣導防詐、網笑「自己賺罐罐」

台中市豐原警分局翁子派出所喵警長「伍丼么」，模樣呆萌，民眾熱心送罐罐。（民眾提供）

2024/04/17 16:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局翁子派出所喵警長「伍丼么」，模樣呆萌，人氣高，不僅有人預約見面會，派出所近日並收到2箱48罐的貓食，讓派出所小編驚呆，還不忘加強防詐宣導，提醒民眾收到不明包裹務必查證，不明貨到付款極有可能是詐騙；網友則笑稱，可憐貓警長沒薪水，只能「自己賺罐罐」。

今年2月民眾撿到一隻出生不久的流浪貓，送到翁子派出所，派出所就順勢「收編」認養，因派出所巡邏車編號為501，就將牠取名「伍丼么」，目前「伍丼么」已4個多月大，在派出所出入自由，還經常在值班台「執勤」，深獲民眾喜愛。

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翁子派出所臉書粉專PO文指出，「伍丼么」在16日收到大量的「罐罐（罐頭）」，讓小編對「伍丼么」受歡迎的程度感到吃驚，還不忘提醒民眾收到不明包裹務必查證，不明貨到付款極有可能是詐騙。

翁子派出所所長詹子瑩表示，當天收到包裹原以為是派出所人員的包裹，詢問後無人認領，因只有署名「翁子派出所」，初步排除爆裂物後，一邊錄影一邊拆包裹，拆開後發現是大量的貓罐頭，當下所有人都傻眼。這是第一次收到「伍丼么」包裹，這些貓罐頭可讓「伍丼么」吃2個多月，目前已先開1罐讓「伍丼么」品嚐，幫牠補補身體，希望多長點肉。

除了送罐頭，詹子瑩笑說，日前還有民眾致電派出所，預約要和「伍丼么」來個見面會；未來將安排詐騙宣導等勤務給「伍丼么」，希望透過「伍丼么」的高人氣，加強防詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台中市豐原警分局翁子派出所喵警長「伍丼么」，模樣呆萌。（民眾提供）

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