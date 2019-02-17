韓國瑜開鍘性騷擾課長 降調課員又調離現地

2019-02-17 09:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今年農曆春節前，自爆區公所男課長對女員工性騷擾醜聞，並撂重話會調離該課長。民政局長曹桓榮表示，已於春節上班日最後一天開鍘，限期1個月內完成調動，將該課長從原本8職等，降調為非主管的課員。

民政局長曹桓榮表示，上任後巡視該區公所，3名被害女員工中有2人向他陳情，他聽了十分震怒，事情發生1年多竟未處理，還讓被害人與加害人一同上班，立即向市長韓國瑜報告，由政風處介入調查。

曹桓榮指出，民政局趕在農曆春節前最後一天，跑完所有公文流程，火速完成開鍘動作，限期1個月內完成調動，將該課長從原本8職等，降調為非主管的課員，並要求他調離現地，避免再與被害人接觸，將轉至其他區公所任職，目前他年後請假，3月1日前到新所報到。

曹桓榮說，市長韓國瑜為了樹立政治風氣，火速開鍘該名性騷擾課長，避免再有類似事情發生。

據了解，根據市府公務人員主管職務加給規定，該名課長降調為課員丟了主管職務，月薪少了主管職務加給近7000元。

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