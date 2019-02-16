變態累犯強拉女童進樓梯間 她尖叫緊抓門引人注意逃一劫

2019-02-16 11:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市光復國小通學道路驚傳變態男子強拉小六女童進入公寓樓梯間，企圖不軌，因女童機警，加上住戶下樓幸運逃脫，家長得知後PO網呼籲家長多留意孩子們在外安全，海山警分局埔墘派出所獲報，專案小組擴大過濾監視器今天凌晨逮獲23歲無業鄭嫌，鄭嫌辯稱就是想摸女童，監視器畫面中，發現白胖鄭嫌見女童走過，還拉一拉褲頭壯膽，讓家長氣憤不已，但不忘感謝警方抓到壞人，讓女兒等學童可安心上學；警方依性騷擾、違反兒童及少年福利與權益保障法、妨害自由等罪嫌將鄭嫌送辦。

海山警方調查，14日上午7時37分，13歲Y姓女童如常從家中步行到光復國小上學，途經板橋區三民路169號公寓樓梯間，遭一名男子強拉進樓梯間，企圖將門關上，因女童持續尖叫，加上緊抓大門不放，尖叫聲引來樓上男住戶警覺，下樓查看制止變態，變態男子見狀逃逸，住戶連聲安慰驚魂未定的女童報警，女童到校後，校方展開心理輔導。

監視器畫面中，白胖嫌犯剃平頭，戴黑框眼鏡，見女童走過旁邊，尾隨前還拉一拉褲頭，隨後跟著女童到案發處，要將她強拉進公寓樓梯間，所幸女童機警拉住大門並尖叫，又有樓上住戶下樓，將對女童傷害降到最低。

而光復國小家長獲悉，也立即PO網，呼籲家長注意學童安全：「親愛的家長們 昨日上午上學時間有學生被陌生男子想拉進上富鐵板燒旁公寓，還好樓上有人下樓，已報警看到監視器畫面!已經在班上宣導這事，也請家長提醒學生注意行路安全 盡量結伴同行」；光復國小愛孩子的家長們見狀，轉貼給校方老師，希望家長們家長多留意孩子們在外安全，PO文中敘述，「特別是國小孩童上下學若無家長接送，一定要結伴而行，並且加強宣導安全教育及危機應變能力，願我們的孩子都能平平安安上學 快快樂樂回家 希望大家分享，讓我們一起為孩子的安全做好防範及把關」。

埔墘派出所說，獲報後發現犯嫌從三民路2段193巷口尾隨被害人到案發地點，犯案未遂逃往三民路2段家樂福方向逃逸，擴大監視器發現23歲鄭嫌身影，過濾轄區治安人口，發現有性騷擾前科的鄭嫌涉有重嫌，今天凌晨前往他住處逮人，帶回法辦；經女童確認犯嫌，女童家長心疼女兒遭遇，氣憤不已，直斥鄭嫌變態，做勢要質問鄭嫌為何如此。

鄭嫌辯稱，他只是想摸女童，沒有傷害意圖，但鄭嫌想將門關上，意圖對女童不軌，警方請示檢方後，將鄭嫌請回；鄭嫌高職畢業後，曾在超商上班，近來沒有工作，無所事事，警方將擴大關注、約制鄭嫌犯行。

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