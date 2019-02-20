1歲女童獨自過馬路遭撞死 家長有疏失、肇事運將判2年

2019-02-20 22:57

［記者鄭淑婷／桃園報導］去年9月4日深夜11點多，桃園市年僅1歲的莊姓女童，趁著媽媽忙著收攤時，獨自走路跨越馬路，遭到65歲陳姓駕駛的計程車撞上，陳男當下沒停車，急忙逃逸還返家睡覺，女童媽媽嚇得趕緊報案將女兒送醫急救，仍挽不回女童小小生命，案經桃園地院審理，法官認為陳男明顯有疏失，但女童家長當時未注意，讓年僅1歲的女童獨自走到馬路，也有一定的疏失，加上雙方至今未和解，審結分別依業務過失致死、對兒童犯肇事致人死亡逃逸罪，判處陳男應執行2年徒刑。

判決指出，案發時雖因下雨路面濕滑，但夜間有照明、路面無障礙物等，且當時女童已走到中央分隔線，並非從路邊突然衝出，陳男應有足夠時間、空間反應，而在陳男撞上女童前，有另輛車曾閃過女童、未撞上，該車駕駛證稱，閃過後他就聽到撞擊聲，還曾趁等紅綠燈機會，下車詢問同樣在等候的陳男「有沒有撞到人」、「有沒有看到一個小妹妹」。

判決另指出，女童年僅1歲，趁著媽媽忙著收攤時獨自走到馬路上，依據「道路交通安全規則」139條規定「父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通」，依法女童家長亦有過失。

法官另審酌陳男至今未與女童家長和解，且他開庭時曾信誓旦旦向女童家長保證，即便雙方未達成和解，仍願意在今年1月前先賠償35萬元，以表示他的誠意，但陳男在宣判前仍未賠償分文，難認有悔意，審結判處他共應執行2年徒刑。

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