可愛人妻臉書po爆乳照 惹已婚男同學私訊露鳥照求歡

2019-02-17 06:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕自稱「河背好媳婦」的30歲人妻，長相可愛，她在個人臉書po上傲人上圍照，結果惹來高中同屆的已婚男同學，大膽私訊裸身、露鳥照，邀約互換性感照，還邀她「吃吃看」，讓她既傻眼又感到噁心；「河背好媳婦」鎮定以「小雞飼料」照片回擊，並訓斥對方要將訊息公布，才讓對方打退堂鼓。

警方表示，以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品的方式，使人感受冒犯，便涉及違反性騷擾防治法，非一定要有身體上的接觸。不過，性騷擾屬告訴乃論，被害人可於1年內提出申訴，行為人可處1年以下，或10萬元以下罰鍰。

「河背好媳婦」於日前，收到友人贈送小可愛上衣，她穿上後自拍上傳個人臉書回謝，不料，隔天就接獲對方以臉書messenger私訊「Hi，可愛人妻，欣賞你很久了。加入妳好友，但妳遲遲不按確定鍵」，接著就先傳送一張赤裸上身照片，邀約互換性感照，還強調「我有在健身」，之後更大膽傳送生殖器照片，還拿了把尺在一旁比劃，邀請她「吃吃看」。

「河背好媳婦」見到此訊息，當場傻眼又感到噁心，但她鎮定回傳一張「小雞飼料」，並罵「什麼爛身材還敢po，送你飼料去餵迷你雞」。不料，對方竟又回「妳好潑辣我喜歡，我很可口，真的不要吃吃看嗎？」

「河背好媳婦」表示，她的臉書有設定瀏覽權限，但因對方曾與她就讀同一所高中，臉書有不少共同好友，其中還包括對方的太太；但她因不認識對方，所以對方邀請她加為臉書好友，她一直沒有同意。

「河背好媳婦」原本想把雙方對話內容上傳「爆料公社」，但顧及對方太太，也是同一所高中的小學妹，因此作罷；但她也將此受性騷擾的過程，上傳個人臉書，盼讓對方有所警惕。

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